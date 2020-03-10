HTS kayıtları ortaya çıkardı: Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Zindaşti ile defalarca telefonda konuşmuş

İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle kendisinin dediği gibi bir kere değil, birçok kere görüştüğü ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek, Zindaşti üzerinden iletişime geçti. Habere göre, Twiter’dan “Kuzu ile kaç kere ve niçin görüştünüz?” sorusunu yanıtlayan Zindaşti, “Ben yamyam değilim ki herkes ile görüşme hakkım var” dedi.

Zindaşti ve adamlarının polis tarafından el konulan telefonlarına ilişkin HTS kayıtları, Kuzu’nun “2011 veya 2014 bir kere görüştüm” sözlerinin doğru olmadığını ve çok kere görüştüğünü gözler önüne serdi. Polis fezlekesine Zindaşti ve adamlarının Kuzu ile yaptığı telefon konuşmaları, mesajları girdi. Kayıtlarda 1 Kasım 2015’te Zindaşti’nin “5557” numaraları ile biten telefonundan Kuzu’ya “Hocam” yazarak bir video gönderdiği, buna karşılık Kuzu’nun “0290” numaraları ile biten telefonundan “Allah utandırmasın inşallah” yazdığı yer aldı. Zindaşti’nin Kuzu ile 9 Ekim 2015 tarihinde telefon konuşması yaptığı, adamı olan Ekrem Öztunç’a ait görünen “9999” numaraları ile biten telefonundan ise Kuzu ile 2016 yılı mart ayında 9 kere görüştüğü, 29 Mart 2016’da ise yine mesajlaştığı ortaya çıktı.

Ayrıca Zindaşti’nin şoförü olan ve ismi birçok cinayete karışan Ali Koçak’ın Burhan Kuzu ile 22 Eylül 2015 tarihinde telefon ile konuştuğuna ilişkin kayıtlar da yer aldı. Zindaşti’nin Kuzu ile kendisini tanıştırdığını iddia ettiği eski AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Ekrem Öztunçnun Kuzu ile 2016 Mart ayında hemen hemen her gün görüştüğüne ilişkin kayıt ise dikkat çekti. Kuzu’nun telefonunun, Zindaşti’nin rehberinde “Burhan Kuzu Hocam” diye kayıtlı olduğu da görüldü.

Fotoğraf 2015 yılına aitmiş: "Kuzu kuzu oturmuş garibim"

Ayrıca Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının 2011 veya 2014 yıllarında değil, Eylül 2015 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Fezlekede Zindaşti’nin telefonundan “Fardin Yeni” ismiyle kayıtlı kişiye Kuzu ile çekilmiş fotoğrafları attığı ve yazıştıkları yansıdı. “Fardin Yeni”nin yanıt olarak “Kuzu kuzu oturmuş garibim” dediği, Zindaşti’nin ise buna karşılık “Ya bizim hoca” dediği kayıtlarda görüldü.

"Ben yamyam değilim ki"

Twitter üzerinden soruları yanıtlayan Zindaşti, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savunurken “İddianamede FETÖ veya uyuşturucuyla ilgili tek bir suçlama yoktur. Asprinle dahi yakalanmadan baron yapıldım” dedi. “Elimden geldiğince uyuşturucu gibi zehir maddelerle mücadele ettim” diyen Zindaşti, “Neredesiniz, ne iş yapıyorsunuz” sorumuzu, “Türkiye’deki mal varlığıma tedbir konulduğu için, ayrıca rahat gezemediğim için, şu an an işsizim” diye yanıtladı. Burhan Kuzu ve hükûmete yakın bazı isimlerle görüştüğü iddialarını hatırlattığımız Zindaşti, “Burhan Hoca konu ile ilgili açıklama yapmıştır, sanırım vatandaşlık için görüşmüştüm. Ben yamyam değilim ki herkes ile görüşme hakkım var” dedi.