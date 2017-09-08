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Bilim / Teknoloji

HTC'nin yeni sahibi Google mı oluyor?

HTC yetkilileri iddiaları kabul ederken, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti

08 Eylül 2017 13:41

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Pixel serisini üreten ve önümüzdeki dönemde tanıtılacak Pixel 2 serisinde yer alan cihazlardan birisini üretecek olan HTC'nin, Google tarafında satın alınmak istendiği iddia edildi.

Motorola dönemi ile benzer bir süreç planlayan Google'ın, uzun süredir stratejik ortaklık yaptığı HTC'nin sadece akıllı telefon departmanını satın almak istediği ve şirketin VR gibi konularda yoluna devam edeceği ifade edilirken, fiyat konusunda herhangi bir detay bulunmadığı belirtidli.

Commercial Times bu iddialar konusunda herhangi bir kaynak sağlamasa da, hisseler bir günde yüzde 8 oranında geriledi ve bazı HTC yetkilileri iddiaları kabul ederken, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

 

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