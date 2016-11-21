"HTC, akıllı telefon pazarından çekilebilir"

Android ekosisteminde şüphesiz en şık ve güçlü akıllı telefonları üreten firmaların başında gelen HTC, buna rağmen son yıllarda mali açıdan çok da iyi seviyede değil.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Çin kaynaklı ortaya çıkan iddialar, şirketin akıllı telefon satışlarından memnun olmaması sebebiyle akıllı telefon pazarından çekilebileceğini söylüyor. Söylentiler, 2017 içerisinde veya sonrasında şirketin akıllı telefon bölümünü bir başka firmaya satabileceği yönünde.

Tayvan medyasında göre, HTC bu dedikoduları reddediyor olsa da, birçok insan şirketin mali durumu için böyle bir karar alabileceğini düşünüyor.

Bu yıl HTC 10 amiral gemisi dışında HTC Bolt modeliyle öne çıkan şirket, ayrıca Google ile gerçekleştirdiği işbirliği sonrası Pixel modellerinin de üretimini gerçekleştirmişti.