T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

"HTC, akıllı telefon pazarından çekilebilir"

Çin medyasında ortaya çıkan iddialar...

21 Kasım 2016 15:36

Android ekosisteminde şüphesiz en şık ve güçlü akıllı telefonları üreten firmaların başında gelen HTC, buna rağmen son yıllarda mali açıdan çok da iyi seviyede değil.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Çin kaynaklı ortaya çıkan iddialar, şirketin akıllı telefon satışlarından memnun olmaması sebebiyle akıllı telefon pazarından çekilebileceğini söylüyor. Söylentiler, 2017 içerisinde veya sonrasında şirketin akıllı telefon bölümünü bir başka firmaya satabileceği yönünde.

Tayvan medyasında göre, HTC bu dedikoduları reddediyor olsa da, birçok insan şirketin mali durumu için böyle bir karar alabileceğini düşünüyor.

Bu yıl HTC 10 amiral gemisi dışında HTC Bolt modeliyle öne çıkan şirket, ayrıca Google ile gerçekleştirdiği işbirliği sonrası Pixel modellerinin de üretimini gerçekleştirmişti.

ETİKETLER

HTCakıllı telefon pazarıçekilebilirÇin medyasıiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24