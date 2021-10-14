HSK'da sürpriz istifa

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey istifa etti.

2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Kocabey, 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilmişti. Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.

Kocabey, istifasıyla henüz bir açıklama yapmazken, MHP'de görev alacağı iddia edildi.

Hamit Kocabey, kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı.

2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu.

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