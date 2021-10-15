İstifa eden HSK üyesinden açıklama: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden sürpriz biçimde istifa eden ve istifasına yönelik olarak çeşitli iddialar ortaya atılan Hamit Kocabey, daha önce avukatlığını yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra istifasını verdiğini söyledi. Kocabey, "TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen ve dün sürpriz biçimde istifa eden Kocabey’le ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. Kocabey’in bir dava kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için hakime baskı yaptığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapıldı. Ancak bu iddiayla ilgili herhangi bir bilgi kamuoyuna yansımadı. Kocabey, bugün yaptığı açıklamada, "TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım" dedi. Kocabey, şunları söyledi:

"Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Hamit Kocabey, kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu.

Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı.

2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu.