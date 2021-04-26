HSK üyeliği için 118 başvuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 118 kişi başvurdu.

13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz haricindeki 11 üyesinin görev süresi, 7 Haziran'da sona erecek. HSK'nin 4 üyesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üyesi ise TBMM tarafından seçilecek.

TBMM Başkanlığı'na, bu kapsamda 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 51, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 43, öğretim üyesi kontenjanından 14 olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuru yaptı. Meclis Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderdi.

Karma Komisyon, 28 Nisan Çarşamba günü AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Bozdağ'ın sunuş konuşmasının ardından HSK üyeliği adayları seçimi yapılacak.

Meclis'teki seçim süreci

HSK'ye 7 üye seçecek olan TBMM'nin, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona göndermesinin ardından seçim süreci başladı.

Karma Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu da aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

HSK üyeliği seçimlerinin, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılması gerekiyor. HSK üyeleri 4 yıl görev yapıyor.