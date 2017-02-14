HRW: Esad rejimi klor gazı kullandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch -HRW) New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Şam rejiminin Halep'te sistematik olarak klor gazı kullandığını savundu ve konuyla ilgili hazırladığı raporu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Halep'in muhaliflerden alınması sürecine tekabül eden kasım ortasından aralık ortasına dek (2016) helikopterlerle sekiz kez klor gazı saldırısının düzenlendiğini, bu saldırılarda dördü çocuk, en az dokuz sivilin öldüğünü, 200 sivilin ise yaralandığını belirtti. Örgüt raporunda saldırıların ardından çekildiği belirtilen, aralarında dört çocuğa da ait çok sayıda hareketsiz bedenin yerde yatarken görüntülendiği videolara yer verdi. Raporda klor gazı saldırılarının sekizden çok daha fazla olabileceği, gazeteci, tıbbi personal ve diğer güvenilir kaynakların toplam 12 saldırıdan bahsettiği bildirildi.

Görgü tanıkları dinlendi, fotoğraf ve videolar incelendi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Halep'le ilgili yapılan araştırmaların görgü tanıklarının anlatımları, video, fotoğraf ve internet paylaşımlarının analiz edilmesine dayandığını kaydetti. Örgüt bütün bunların, Şam rejimine bağlı güçlerin klor gazı bombası attığını doğruladığını belirtti. Suriye rejmiminin saldırılarının, ilerleyen dönemde rejimin ele geçirdiği, bir zamanlar Suriyeli muhaliflerin kontrolü altındaki bölgeleri hedef aldığı ifade edildi. Saldırılarda oyun parklarının yanı sıra, hastaneler, bina ve evlerin bulunduğu alanları da hedef aldığı kaydedildi.

Rusya'nın destek verdiği Suriye Ordusu'na bağlı güçler geçen yıl aralık ayı sonunda Halep'in tamamında kontrolü ele geçirmişti. Raporda çok sayıda insanın klor gazı saldırıları sonrasında ağır solunum yolu rahatsızlıklarından yakındığı, kusma, bilinç kaybı şikayetler yaşadığı ifade edilerek, en çok çocukların saldırılardan olumsuz etkilendiği bilgisine yer verildi.

Rusya'nın saldırılara katıldığına yönelik ipucu yok

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Halep'in alınması sürecinde Esad rejimine destek veren Rusya'nın klor gazı saldırılarına katıldığına yönelik bir ipucu bulunmadığını belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün BM'deki yöneticisi Louis Charbonneau New York'taki basın toplantısında, "Rusya'nın Şam rejiminin yakın bir askeri müttefiği olduğunu biliyoruz. Klor gazının kullanılamadığına emin olmak için önlemlere başvurmak zorundaydılar" dedi.

Suriye rejiminin klor gazı kullandığına yönelik suçlamalar daha önce de gündeme gelmişti. Muhalifler Beşar Esad rejimini kendilerine yönelik klor gazı kullanmakla suçlamıştı. BM uzmanlarının açıklamalarına göre Şam rejimi Suriye'nin başka yerlerinde de klor gazı kullandı.

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AFP/dpa/HT/HS