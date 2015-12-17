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Hrant Dink dosyası Yargıtay'a gidiyor

Suikastte ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin dosyanın ana dava ile birleştirilmesi talebinin 'yetkisizlik' gerekçesiyle reddetmesinin ardından, dosya Yargıtay'a gönderiliyor

17 Aralık 2015 23:04

Terör ve örgütlü suçlarla görevli İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin bilgisi ve ihmali bulunduğu iddiasını içeren yeni dava dosyasının, ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talebinin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yetkisizlik gerekçesiyle iade edilmesi üzerine yeni kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanıklı davayla ilgili, görev ve yetki açısından mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu" iddiasına ilişkin 26 sanık hakkındaki davanın kendi mahkemelerinde görülen ana dava ile birleştirilmesi kararını kabul etmeyerek, dava dosyasını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dün geri göndermişti.

Heyetin bu kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK),  "Bağlantılı suçlarda yetki" başlıklı 16. maddesinde yer alan, "Her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. Uyuşulmazsa, cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme, birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir. Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur" hükümleri gereği aldığı öğrenildi.

 

Engin Dinç de sanıklar arasında

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan 160 sayfalık iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç de bulunuyor. İddianameyi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde kabul etmişti.

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