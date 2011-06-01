Hopa'dan ÖDP'li öğretmene veda: Hepimiz eşkıyayız!

T24 - Başbakan’ın mitingi öncesinde çıkan olaylarda ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenazede “Hepimiz eşkıyayız” pankartı açılırken, “Metin'in katili Tayyip Erdoğan’dır” sloganları atıldı.
Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Metin Lokumcu' nun cenazesi Hopa Belediyesi'ne ait araçla Hopa'ya getirildi.
Hayatını kaybettiği alanda yaklaşık 200 kişi tarafından alkışlarla karşılanan Lokumcu için, "Metin Lokumcu devrimci yolumuzda yaşayacak” pankartı açıldı.
Bu sırada, Kaymakamlık binası ile ilçe giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Artvin'in yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan'dan gelen takviye çevik kuvvet polis ekipleri ilçeyi adeta abluka altına aldı.
Metin Lokumcu' nun cenazesi daha sonra İstanbul, Ankara, ve Samsun'dan gelen yaklaşık 200 aracın katılımı ile oluşturulan konvoyla Kemalpaşa Beldesi'ne götürüldü. EŞİ FENALIK GEÇİRDİ
Beldede alkışlar ve gözyaşlarıyla karşılanan Metin Lokumcu' nun cenazesi bir süre omuzlarda taşındı.
Bu sırada Lokumcu'nun eşi İlkay Lokumcu fenalık geçirdi. Metin Lokumcu’nun kız kardeşi Nilgün ile yeğeni Özge Lokumcu gözyaşlarına boğuldu. DEV-YOL BAYRAĞIYLA UĞURLANDI
Tabutunun üzerine Dev-Yol bayrağı serilen Lokumcu için "AKP halka hesap verecek”, "Katil AKP, katil polis”, “Metin'in katili Tayyip Erdoğan'dır”, "Metin Lokumcu onurumuzdur”, "Hepimiz eşkıyayız” ve "Metin'in hesabı sorulacak” şeklinde sloganlar atıldı. Ayrıca "Hepimiz eşkıyayız” pankartı açıldı. POLİS BELDEYE GİRMEDİ
Grup, Lokumcu' nun tabutunu Kemalpaşa Belediye binası altındaki Halk Evi'nin önüne getirdi.
Yürüyüş boyunca Jandarma güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Beldede hiçbir polis ekibinin bulunmadığı gözlendi. KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇELENK
Kemalpaşa Halk Evi önündeki törene ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Yalçın Emiralioğlu, Bağımsız Milletvekili adayı Birsen Kaya ile Halk Evi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da çelenk gönderdi. ATMACASI ÖKSÜZ KALDI
Saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Metin Lokumcu' nun arkadaşları, evinde beslediği ve çok sevdiği atmacasının öksüz kaldığını söylediler. Bu esnada Lokumcu'nun yeğeni Özge Lokumcu, önce amcasının fotoğrafına, sonra da tabuta sarılarak uzun süre ağladı. ‘HEPİMİZ EŞKIYAYIZ’
Törende konuşan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, arkadaşlarını kalleşçe bir ölüme uğurladıklarını belirterek, ona saldıranların kalleşçe bir saldırı düzenlediklerini söyledi.
Arkadaşlarını direnişin ve mücadelenin güzelliği ile yıldızlara uğurladıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:
"Hopa, Metin Lokumcu şahsında AKP ve onun temsil ettiği kapitalizme ve emperyalizme şunu gösterdi. Bu memleketin sadece hırsızları, soyguncuları, gericileri, faşistleri yok. Bu memleketin başı dik, alnı açık devrimcileri var. İsyankarlık anlamında hepimiz eşkıyayız. Eşkıyanın halk dilinde bir kullanımı var. O kullanımdan hareketle Tayyip Erdoğan Hopa halkına 'Eşkıya' dedi. Hopa halkı neyin mücadelesini veriyor? Hopa halkı suyuna ve derelerine el koymaya çalışan eşkıyalara karşı, çayına ve en temel geçim kaynağına el koymak isteyen, çayı özelleştirmek isteyen eşkıyalara karşı, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' dedi. Hopa halkı bunu ifade etti. Türkiye'de bir eşkıyalık varsa, bu eşkıyalığın bir devlet eşkıyalığı olduğunu Hopa meydanında görüdü.”
ARİFAOĞLU: BAŞBAKAN MUHALİF İSTEMİYOR
CHP Milletvekili Metin Arifaoğlu ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
''Tüm bu olayların sebebi, Başbakan'ın Hopa'da miting yaparken kendisine muhalif hiçbir kişi, söz, pankart ve bayrak görmek istemeyişidir. Bu nedenle herhangi bir sebep yokken, güvenlik güçlerinin Başbakan için Hopa'da dikensiz bir gül bahçesi yaratmak düşüncesi ile zor kullanılarak insanları alandan uzaklaştırmak istenmesi ile bu olaylar olmuştur.''
Metin Lokumcu' nun cenazesi ikindi namazı sonrasında Kemalpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dereiçi Köyü'nde toprağa verildi.