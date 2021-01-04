Honda, 1 milyon aracı geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Honda; aralarında Acura, Civic ve Jade modellerinin de olduğu 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı.

Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1 milyon 90 bin aracı servislere geri çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre, Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek.

Honda aralık ayında da güvenlik endişeleri ile dünya genelinde 1,79 milyon aracını servilere geri çağırmıştı.