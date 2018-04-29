Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nan katılamadıktan sonra Dünya Kupası vizesi de alamayan Hollanda'da, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman getirildi.

54 yaşındaki Koeman'ın yardımcıları, İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'ın kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ve Hollanda milli takımının eski futbolcularından Kees van Wonderen olacak.

Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.

78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha önce Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'den sonra Hollanda'yı çalıştıran Dick Advocaat ise takımının Dünya Kupası vizesi alamaması üzerine Kasım ayında istifa etmişti.

Dick Advocaat'ın yardımcılarından biri de, Koeman gibi Hollanda'yı 1988'de Avrupa şampiyonu yapan efsanevi takımın futbolcularından Ruud Gullit'ti.

Gullit ile birlikte çalışmayacak Koeman'ın ilk hedefi, Hollanda'yı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşımak olacak.

Koeman'ın çalıştıracağı Hollanda'nın ilk rakibi ise 23 Mart'ta Amsterdam'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İngiltere.