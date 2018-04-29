T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

Kasım ayında istifa eden Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe 54 yaşındaki Ronald Koeman getirildi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan Hollanda, bu yıl Dünya Kupası'nda da mücadele edemiyor. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

29 Nisan 2018 20:30

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nan katılamadıktan sonra Dünya Kupası vizesi de alamayan Hollanda'da, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman getirildi.

54 yaşındaki Koeman'ın yardımcıları, İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'ın kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ve Hollanda milli takımının eski futbolcularından Kees van Wonderen olacak.

Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.

78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha önce Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'den sonra Hollanda'yı çalıştıran Dick Advocaat ise takımının Dünya Kupası vizesi alamaması üzerine Kasım ayında istifa etmişti.

Dick Advocaat'ın yardımcılarından biri de, Koeman gibi Hollanda'yı 1988'de Avrupa şampiyonu yapan efsanevi takımın futbolcularından Ruud Gullit'ti.

Gullit ile birlikte çalışmayacak Koeman'ın ilk hedefi, Hollanda'yı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşımak olacak.

Koeman'ın çalıştıracağı Hollanda'nın ilk rakibi ise 23 Mart'ta Amsterdam'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İngiltere.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KasımDick AdvocaatRonald KoemanAvrupa FutbolHollandaDünya KupasıLahey YusufKoemanPremier LigiEvertonPatrick LodewijksKeesWonderenEkimVitesse Arnhem Ajax Benfica PSV Eindhoven Valencia AZ Alkmaar FeyenoordSouthampton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24