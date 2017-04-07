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Dünya
Deutsche Welle

Hollandalı Türklere yurtdışına çıkış yasağı

En az on Türk kökenli Hollanda vatandaşının Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Ankara ile üst düzey temas halinde bulunulduğunu açıkladı.

07 Nisan 2017 14:33

Hollanda ve Türk vatandaşlıklarına sahip en az on kişinin Türkiye'den çıkışına izin verilmediği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daphne Kerremans, 'on kadar kişinin' Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediğini belirtirken, Hollanda'dan NOS televizyon kanalı Türkiye'den çıkamayan çifte vatandaş sayısını '100'e yakın' diye bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders "Bu kişilere yardım edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek konuyla ilgili Türk yetkililerle üst düzey temasların sürdüğünü bildirdi.

NOS televizyonu söz konusu kişilerin bazılarına Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yurtdışına çıkış yasağı konduğunu bildirirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kerremans, "Gözaltında tutulma nedenleri çok farklı ancak bazılarının Gülen hareketiyle bağlantılı olabileceği görülüyor" dedi.

Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin seyrediyor. Hollanda hükümeti Türk bakanların Hollanda’da referandum etkinliği düzenlemesine izin vermemiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı da sınır dışı etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda’ya yönelik sert suçlamalar yöneltmişti.

Avusturya ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkeleri de benzer şekilde vatandaşlarının Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediği yönünde bildirimlerde bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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