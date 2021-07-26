T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer Koronavirüs'e yakalandı, Tokyo 2020'den çekildi

26 Temmuz 2021 13:19

Covid-19'a yakalanan Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, Koronavirüs'e yakalandı.

Tokyo'da sporculara uygulanan Covid-19 testlerinde Hollandalı sporcunun hastalığa yakalandığı bildirildi. Karantinaya alınan 39 yaşındaki tenisçi partneri Wesley Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Hollandalı tenisçilerin rakipleri Yeni Zelandalı Marcus Daniell ve Michael Venus maç yapmadan bir üst tura yükseldi.

 

hollandalıtenisçirojerkoronavirüstokyo 2020
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24