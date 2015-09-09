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Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink sınır dışı edilecek

Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da tutuklanıp serbest bırakılan Vice News muhabirleri Jake Hanrahan ve Philip John Pendlebury de sınır dışı edilmişti

09 Eylül 2015 16:32

Yüksekova'da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan Hollandalı bağımsız gazeteci Frederike Hanneke Geerdink sınır dışı edilmek üzere yabancılar şube müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılan Hollandalı gazeteci Frederike Hanneke Geerdink sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos ile 20 Eylül tarihlerinde, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen Yüksekova'nın Gürkavak bölgesine girerek "barış çadırı" adı altında kamp kuran ve 5 Eylül'de "terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınan 32 kişiden Hollandalı gazeteci Geerdink'in sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 32 şüpheliden aralarında Geerdink'in de bulunduğu 6'sı savcılıkça serbest bırakılmış, 26'sı da tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılmıştı. Nöbetçi mahkemece sorgusu tamamlanan 26 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da tutuklanıp serbest bırakılan ABD merkezli yayın kuruluşu Vice News'in muhabirleri Jake Hanrahan ve Philip John Pendlebury de sınır dışı edildi. Gazetecilerin Irak uyruklu tercüman Mohammed Ismael Rasool ise hala tutuklu bulunuyor.

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