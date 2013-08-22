Hollanda'da okula başlama yaşı 2 buçuğa iniyor

Hollanda, uzun bir süredir planlanan, okula başlama yaşının 2 buçuğa çekilmesi projesini hayata geçiriyor. Proje, özellikle yabancı kökenli çocukların dil sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Pilot uygulama için Amsterdam'da 10 okul belirlendi. Yeni proje kapsamında 1 - 4 yaş arası oyun grubu ile çocuk bakımı birleştirilecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ilk aşamada haftada 4 yarım gün olarak belirlenen proje kapsamında çocuklara "okula hazırlık" eğitimi verilecek.

Hollanda'da 4 yaşın altındaki çocuklar için kreşler ücretli. Ancak bu projeyle 2,5 aşındaki çocuklar bakım ve eğitim olanaklarından ücretsiz yararlanacak.

Proje verimli bulunursa kısa sürede bütün ülke genelinde uygulanacak. Hollanda'da zorunlu eğitime başlama yaşı dört.

Proje konusunda veliler bekleyişte. Birçok aile, önce uygulamayı görmek istediğini söylüyor. Ancak kreşler tepkili. Bazı kreş yöneticilerine göre “ilkokula geçiş için en uygun ortamı sağlayan kreşlerin sunduğu kalite gözardı ediliyor.”

Devletin ailelere kreş ücretleri için verdiği yardımı önemli ölçüde azaltılması, yeni projenin önemini artırıyor. Özellikle çalışan aileler, projenin yaygınlaşması halinde kreş parası yükünden kurtulma umudu taşıyor.

‘1-4 yaş arası çocuklar dilde geri’

Eğitim müfettişlerince hazırlanan kapsamlı bir rapor da Hollanda'da 1-4 yaş arası çocukların özellikle dil konusunda "geri" olduklarına işaret ediyor.

Müfettişler, çocukların "eğitim kalitesinin iyileştirilmesi" uyarısında bulundu.

Raporda, eğitimden sorumlu olan belediyelerin, özellikle dil eğitimi konusunda "yükümlülüklerini yerine getirmedikleri" belirtildi.