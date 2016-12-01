Hollanda'da çikolata otomatlarına kalori uyarısı

Hollanda'da yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla okullardaki şekerleme otomatlarını kullananlara aldıkları ürünün kalorisiyle ilgili uyarı yapılmaya başlanacak.

Söz konusu uygulama, gençlerde sağlıksız beslenmeye bağlı obezite sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çikolata üreticisi Mars tarafından gündeme getirildi ve Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının da desteğini aldı.

Böylece, 2017 yılı başından itibaren ortaokul ve liselerde bulunan şekerleme otomatlarını kullananlara, "Aldığın çikolatada 229 kalori var ve bunu yakmak için 45 dakika bisiklete binmen gerek" gibi uyarılar yapılacak.

Gıda Merkezi, etiketlerinde yer alacak uyarı metni ile yenilen şekerlemelerin ne kadar kalori içerdiğine ilişkin hesaplama üzerinde çalışıyor.

Kendi adıyla sunduğu çikolata markasının yanı sıra portföyünde M&M's, Snickers ve Twix gibi ürünleri de barındıran Mars'ın Sözcüsü Roel Govers, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada, sattıkları ürünlerin içeriği konusunda öğrencileri bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Govers, ortaokul ve lise çağındaki çocukların doğru seçim yapmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda sorumluluk almak istediklerini vurguladı.

Sözcüye göre Mars firması, bu uygulamanın kendisine zarar vereceğini düşünmüyor ve "çocuklar bir tablet çikolatanın tadına varabilsin ama ölçüyü kaçırmasın" mesajını vermek istiyor.

Çocuklar İçin Sağlıklı Kilo Derneği, bu kararı olumlu buluyor. Derneğe göre, şekerleme ve çikolata üreticilerinin çocukları sağlıklı seçim yapmaya teşvik etmesi gerekiyor.

Dernek Başkanı Marjon Bachra, şekerleme otomatlarına daha sağlıklı ürünler yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bachra, Mars firmasından yıl sonuna kadar bu kurala uymasını istediklerini söyledi.

Gıda Merkezi adlı kuruluşun talimatı üzerine şekerleme otomatlarına neler konulması gerektiği belirlendi.

Mars firması, özellikle göz hizasındaki bölümlere daha sağlıklı alternatifler yerleştirecek.

Gıda Merkezi Sözcüsü Patricia Schutte'ye göre, uyarıcı etiketlerden önce otomatlara sağlıklı ürünler yerleştirmenin daha önemli olduğuna işaret ediyor.

Mars Sözcüsü de otomatlara çikolatanın yanı sıra daha sağlıklı ürünler de yerleştirmeye başladıklarını savundu.

Yasal olarak üretici firmalar, bir tablet çikolatanın 250 kilokaloriyi geçmemesine dikkat etmek zorunda.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, uzun süredir okullarda sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekiyor. Orta öğretimdeki okulların yüzde 80'i de bu konuya ilgi gösteriyor.

Ancak buna rağmen toplam 470 ortaokul ve lisede şekerleme otomatı bulunuyor. Hollanda İstatistik Kurumu verilerine göre, 12 -16 yaş aralığındaki çocukların yüzde 10'u kilolu. Bunların dörtte biri de obezite sorunu yaşıyor.