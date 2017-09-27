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Hollanda vatandaşı, Müslüman oldu

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- HOLLANDA'da yaşayan, Güney Amerika doğumlu 35 yaşındaki Reneangelo Gianmarco Pinedo, Türkiye ziyaretinde duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi

27 Eylül 2017 18:05

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- HOLLANDA\'da yaşayan, Güney Amerika doğumlu 35 yaşındaki Reneangelo Gianmarco Pinedo, Türkiye ziyaretinde duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Kayseri Müftülüğü\'nde \'İhtida\' töreni ile Müslüman olan Pinedo,\'Muhammed Mustafa\' adını aldı.
Kayseri Müftülüğü\'nde düzenlenen törende konuşan Müftü Şahin Güven, başka dine mensup olan ya da herhangi bir inancı bulunmayanların, Müslümanlığı seçtiklerinde düzenlenen törene \'İhtida Töreni\' denildiğini anımsatarak, \'\'Göreve geldiğimiz 2015 yılı Temmuz ayından bu yana 19 ihtida töreni düzenledik. Bu yıl 7\'nnci törenimiz oldu. Kayserimize eğitim, gezi ya da iş gibi çeşitli nedenlerle gelen pek çok insan, çevresindekilerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verebiliyor. Reneangelo kardeşimiz de Güney Amerika doğumlu ancak Hollanda vatandaşı ve Hollanda\'da yaşıyor. Türk ardakaşıyla birlikte ülkemize ve şehrimize yaptığı ziyarette Müslüman olmaya karar vermiş ve bu durum da bize bildirildi\" dedi. Törende Kuran-ı Kerim okunduktan sonra Reneangelo Gianmarco Pinedo, Kelime-i Şeharet getirdi. Müftü Güven, Müslüman olan Pinedo\'ya Müslümanlık beratı ve dini bilgiler verdikten sonra İngilizce Kuran-ı Kerim, Peygamberlerin yaşamları ve dini bilgileri anlatan kitaplar hediye etti.
Kayseri\'de 2 yıl önceki gezisi sırasında duyduğu ezan sesinden çok etkilendiğini, Müslüman olmaya karar verip, İslamiyeti araştırdığını belirten Pinedo, ülkesinde sünnet olduğunu ve şimdi de Kelime-i Şeharet getirerek Müslüman olmak istediğini kaydetti. Ticaretle uğraşan, evli ve 2\'si erkek, 1\'i kız 3 çocuğu bulunduğunu kaydeden Pinedo, Müslümanlıkta huzur bulduğunu bildirdi. 

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