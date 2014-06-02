Hoeneß demir parmaklıklar ardında



Bavyera eyaleti Adalet Bakanlığı ile Münih Savcılığı, Bayern Münih'in eski Başkanı Uli Hoeneß'in cezaevine girdiğini doğruladı. Pazartesi sabahı cezaevinin önünde gazetecilerin ve halktan bir grup insanın toplandığı, ancak Hoeneß'i kimsenin göremediği bildirildi. Gece yarısı hapishanenin önüne bir limuzin aracın geldiği, ancak içerisindeki kişinin Hoeneß olup olmadığının netlik kazanmadığı belirtiliyor.

Münih Eyalet Mahkemesi, 13 Mart'ta Uli Hoeneß'i yedi ayrı vergi kaçırma vakasından suçlu bulmuş ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Rekortmen kulübün eski başkanının, İsviçre'deki banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sonucu 28,5 milyon euro vergi kaçırdığı saptanmıştı.

Avukatı, Hoeneß'in ocak ayında kendini ihbar etmiş olması nedeniyle hapis cezasına çarptırılmaması gerektiği yönünde savunma yapmış, mahkeme ise bu argümanı 'yetersiz' görmüştü. Vergi kaçırmanın hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Hoeneß, duruşmanın ertesi günü yaptığı açıklamada mahkemenin kararını kabul edeceğini ve temyize gitmeyeceğini açıklamıştı. Uli Hoeneß, Bayern Münih kulübündeki tüm görevlerinden de istifa etmişti.