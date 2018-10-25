HJK Helsinki U19-Altınordu U19: 1-2 (UEFA Youth League)

Mustafa KÖPRÜLÜ / HELSİNKİ, (DHA)

STAT: Telia 5G Areena

HAKEMLER: Roomer Tarajev (xxx) (Estonya), Egerd Pajustik (xxx) (Estonya), Sander Saga (xxx) (Estonya)

HJK HELSİNKİ: Leislahti (x) - Jantti (xx), Vesiaho (xxx), Vertainen (xxx), Tauriainen (x), Banza (xxx), Laitinen (xx), Ollila (x), Kiuru (x) (Dk. 79 Rasanen x), Heiskanen (x) (Dk. 79 Meriluoto x), Kytila (x)

ALTINORDU: Muhammet Taha (xxx) - Onur (xxx), Şahan (xxx), Berkehan (xxx), Hakkı (xx), Metehan (xx), Egehan (xx), Berkay Görmez (xxx), Berkin (xx) (Dk. 84 Barışcan), Atalay (xx) (Rk. 59 Fatih xx), Kadir (xxx) (Dk. 90+2 Altarhan)

GOLLER: Dk. 68 ve Dk. 88 Kadir (Altınordu), Dk. 81 Banza (Helsinki)

SARI KARTLAR: Berkin, Berkehan (Altınordu)

UEFA Gençlik Ligi\'nde ülkemizi temsil eden Altınordu U19 takımı, 1\'inci tur ilk maçında İzmir\'de 1-1 berabere kaldığı HJK Helsinki ile Finlandiya\'da oynadığı rövanş maçını 2-1 kazanarak tur atladı. İzmir ekibi 2\'nci turda Fransa\'nın Montpellier takımıyla eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 6-8 Kasım\'da İzmir\'de, rövanş ise 27-29 Kasım Fransa\'da oynanacak. Karşılaşmada Altınordu\'ya galibiyeti getiren golleri 68 ve 88\'inci dakikada Kadir atarken, rakibin tek golünü 81\'inci dakikada Banza kaydetti. Karşılaşmayı Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, Başkan Vekili Kenan Özkan, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz da izledi.

9\'uncu dakikada sağdan Onur\'un ortasında Kadir gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

20\'nci dakikada Berkin sağdan kullandığı serbest vuruşta Berkehan kafayı çaktı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28\'inci dakikada Banza sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Muhammet Taha\'nın ayağıyla çeldiği topu Jantti tamamladı, Onur meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

42\'nci dakikada Metehan\'ın ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48\'inci dakikada soldan Berkay\'ın ortasında arka direkte Onur gelişine vurdu, kale önündeki Kadir topu auta yolladı.

68\'inci dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Fatih\'in yerden pasında Kadir altıpasta plaseyi yaptı: 0-1.

81\'inci dakikada kullanılan serbest vuruş ceza sahasını karıştırdı, karambolde top önünde bulan Banza çok yakın mesafeden vurdu: 1-1.

87\'nci dakikada Berkay Görmez soldan ceza sahasına yaklaşıp arka direğe müthiş kesti, Kadir bir kez daha vurdu: 1-2.

Karşılaşma Altınordu\'nun 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.