T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hızlı ve Öfkeli 7 gişeyi salladı

Serinin yedinci filmi geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden başrol oyuncusu Paul Walker'a armağan edildi

08 Nisan 2015 13:43

3 Nisan Cuma günü vizyona giren ve sadece haftasonu 783.692 kişi tarafından izlenen aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli 7 gişeyi altüst etti. Tüm dünyada yankı uyandıran film, bu rekoru elinden kolay kolay bırakmayacak gibi duruyor. Gişenin ikinci sırasında 193.093 izleyiciyle Selam: Bahara Yolculuk yer alırken, geçen haftanın birincisi Kocan Kadar Konuş ise186.030 izleyiciyle üçüncü sırada.

Çocukların daha çok tercih ettiği aile animasyon filmi Evim 41.574, yerli komedi filmi Güvercin Uçuverdi 40.797, yine yerli yapım olan Son Mektup 32.965 seyirci ile haftayı kapadı. Toplamda 27.531 seyircinin tercihi olan Kuralsız listede 7. sırada kendine yer bulurken, yine yerli filmlerden olan Bizim Hikaye 18.232 seyirci ile 8., Disney'in Sindirella'sı 11.933 seyirci ile 9. oldu. Haftanın en çok izlenen 10. filmi ise, 11.686 seyirciyi sinema salonlarına çeken yerli yapım Mandıra Filozofu İstanbul oldu.

Tüm Boxoffice verileri için tıklayın.

ETİKETLER

hızlı ve öfkelitürkiyegişerekorfilmpaul walker7rakam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24