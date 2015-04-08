Hızlı ve Öfkeli 7 gişeyi salladı

3 Nisan Cuma günü vizyona giren ve sadece haftasonu 783.692 kişi tarafından izlenen aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli 7 gişeyi altüst etti. Tüm dünyada yankı uyandıran film, bu rekoru elinden kolay kolay bırakmayacak gibi duruyor. Gişenin ikinci sırasında 193.093 izleyiciyle Selam: Bahara Yolculuk yer alırken, geçen haftanın birincisi Kocan Kadar Konuş ise186.030 izleyiciyle üçüncü sırada.

Çocukların daha çok tercih ettiği aile animasyon filmi Evim 41.574, yerli komedi filmi Güvercin Uçuverdi 40.797, yine yerli yapım olan Son Mektup 32.965 seyirci ile haftayı kapadı. Toplamda 27.531 seyircinin tercihi olan Kuralsız listede 7. sırada kendine yer bulurken, yine yerli filmlerden olan Bizim Hikaye 18.232 seyirci ile 8., Disney'in Sindirella'sı 11.933 seyirci ile 9. oldu. Haftanın en çok izlenen 10. filmi ise, 11.686 seyirciyi sinema salonlarına çeken yerli yapım Mandıra Filozofu İstanbul oldu.

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