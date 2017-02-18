Hitler'in telefonu açık artırmaya çıkarılıyor

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in kullandığı Siemens marka kırmızı telefon ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen açık artırma ile satışa çıkarıldı. Maryland Chesapeake'deki Alexander Historical Auctions müzayede evi açık artırmanın 100 bin dolardan başlayacağını ve pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Hitler'in adının işli olduğu telefonun 1945 yılında Almanya'nın teslim olmasından sonra Rus askerler tarafından İngiliz subayı Ralph Rayner'e verildiği belirtildi. Açık artırma İngiliz subayın oğlu tarafından düzenleniyor.

Berlin'de imal edilen telefonun orjinal olduğunun da belgelendiği belirtildi.

Müzayede evi, Reyner'in telefonu önce İngiltere'ye götürdüğünü açıkladı. Verilen bilgilere göre, Hitler telefonu seyahatlerinde kullanıyordu.

Telefonun 300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

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dpa/DW, BÖ/EC