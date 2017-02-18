Hitler'in telefonu açık artırmaya çıkarılıyor

2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi lideri Adolf Hitler'in kullandığı telefon bu hafta ABD'de açık artırmaya çıkarılıyor.

Üzerine Hitler'in adının işlendiği kırmızı telefon 1945'te sığınağında bulunmuştu.

Telefon, Almanya'nın teslim olmasından kısa bir süre sonra Sovyet askerleri tarafından İngiliz subay Ralph Rayner'a hediye olarak verilmişti.

Maryland Chesapeake'deki Alexander Historical Auctions müzayede evi, açık artırmanın 100 bin dolardan başlayacağını açıkladı.

Ralph Rayner'ın oğlu tarafından satışa çıkarılan telefonun 300 bin dolara alıcı bulabileceği belirtiliyor.

Müzayede şirketinden Bill Panagopulos, telefonu "kitle imha silahı olarak niteledi ve Hitler'in bu telefondan verdiği emirlerin savaş sırasında birçok insanın hayatına kaybetmesine neden olduğunu söyledi.