Kendini Alman halkına 'beş parasız' olarak tanıtan Hitler'in gizli serveti ortaya çıktı. İsviçre bankalarında yüklü miktarda parası bulunan Nazi liderinin, aynı zamanda vergi kaçakçısı olduğu da iddia ediliyor.

Tarihçiler, belgeler üzerinden kayıp olan paranın izini bulmayı başardı.

Nazi liderinin, İsviçre'deki çeşitli bankalarda 1.1 milyar Reichsmark, yani günümüzdeki değeriyle 10.9 milyar lirası olduğu belirtiliyor.

Önemli bir sanat koleksiyonuna da sahip olduğu ifade edilen Hitler'in, vergi kaçırdığı da öne sürüldü.

İddiaya göre Hitler, vergi ödemeyi reddetti ve 6.3 milyon lira vergi kaçırdı; ardından kendini vergiden muaf tutan bir yasa çıkardı.

Tarihçiler ayırıca, Hitler’in ne kadar mütevazi olduğunu Alman halkına inandırabilmek için yazdığı vasiyeti de buldu.



Alman lider vasiyetinde "Şu ana kadar sahip olduğum her şey, ne değerli olursa olsun, partiye aittir" yazıyordu. Ayrıca mal varlığından bir kısmınınm da akrabalarına verilmesini istiyordu ama sadece ‘basit bir orta sınıf yaşamı’ sürdebilecekleri kadar.