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Dünya
Deutsche Welle

Hırvatistan’a serbest dolaşım yok

İsviçre’nin göçü kısıtlama kararının ilk etkilerini Hırvatistan hissetmeye başladı. İsviçre, AB’nin en genç üyesi Hırvatistan’a serbest dolaşım hakkı tanınmayacağını açıkladı.

16 Şubat 2014 15:43


İsviçre Adalet Bakanı Simonetta Sommaruga, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Vesna Pusic'e, yeni anayasa düzenlemesinin sınırsız göç hakkı tanıyan tüm devletler hukuku anlaşmalarını geçersiz kıldığının bildirildiğini söyledi. Sommaruga, AB ile Hırvatistan arasında imzalanan protokolün Hırvatistan vatandaşlarının 10 yıl sonra AB içerisinde serbest dolaşım hakkından yararlanabilmesini öngördüğünü de belirterek, Hırvatistan vatandaşlarının ayrımcılığa uğramasını engelleyecek çözümler arandığını vurguladı. İsviçre halkı, geçen haftasonu yapılan halk oylamasında, kitlesel göçün engellenmesi konusundaki anayasa değişikliği teklifini kabul etmişti.

Teklifi getiren muhafazakâr İsviçre Halk Partisi'nin Genel Başkanı Toni Brunner, “Schweiz am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, haziran ayında Doğu Avrupa ülkelerinin, 2016 yılında da Romanya ve Bulgaristan'ın serbest dolaşım hakkına kavuşması ile ülkenin çok büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalacağını savundu.

Sosyal Demokrat Parti ise AB ile imzalanan ikili anlaşmaların feshedilmesi gündeme geldiğinde yeni bir referandumun yapılmasını istiyor. Partinin Genel Başkanı Christian Levrat, İsviçre halkının göçün kısıtlanması inisiyatifi ile ikili anlaşmaların güvenceye alınması arasında tercih yapabilmesi gerektiğini söyledi. İsviçre'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, İsviçre halkının yüzde 74'ü anlaşmaların yürürlükte kalmasından yana.

İsviçre'de AB ülkeleri başta olmak üzere, ülkeye gelen göçmenlerin kota ile sınırlandırılması teklifinin referandumla kabul edilmesi, AB ile İsviçre arasında soğuk rüzgârlar esmesine neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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