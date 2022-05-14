Hırsız 'ihtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikâyetçi olan ev sahibi Levent Karademir, "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.



Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kâğıdını buldu.



Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.

"Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi göstermiş"

Evine giren hırsızdan şikâyetçi olan Levent Karademir, "Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu.

Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, "Bilgisayarı geri getirirse şikâyetimi geri alacağım" dedi. (DHA)