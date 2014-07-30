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Dünya
Deutsche Welle

Hiroşima'nın 'son bombacı'sı öldü

İkinci Dünya Savaşı‘nın sonunda Hiroşima’ya atom bombası atan uçağın hayatta kalan son mürettebat üyesi Theodore Van Kirk, 93 yaşında öldü.

30 Temmuz 2014 15:58


"Enola Gay" isimli ABD askeri uçağının mürettebatından Theodore Van Kirk, Georgia eyaletindeki Stone Mountain kasabasında hayata gözlerini yumdu. Askerliği sırasında "Dutch" (Hollandalı) lakabıyla anılan Van Kirk'in ölümünü CNN Televizyonu'na konuşan büyük kızı Vicki Triplett doğruladı.

Theodore Van Kirk, bundan 69 yıl önce Hiroşima'yı bombalayan uçakta seyir subayı olarak görev yapıyordu. Hiroşima'nın 350 bin kişilik nüfusunun 70 binden fazlası, ani radyasyonun etkisiyle bombanın atıldığı gün öldü. Bomba, sonraki kuşaklarda binlerce kişinin sakat kalmasına neden oldu.

Theodore Van Kirk, Hiroşima görevi sonrası hislerini soran basın mensupları karşısında suskunluğu yeğledi. Oğlu Tom Van Kirk, CNN'e, "Babam görevinden ötürü herhangi bir üzüntü duymadı" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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