Hiroşima'nın 'son bombacı'sı öldü



"Enola Gay" isimli ABD askeri uçağının mürettebatından Theodore Van Kirk, Georgia eyaletindeki Stone Mountain kasabasında hayata gözlerini yumdu. Askerliği sırasında "Dutch" (Hollandalı) lakabıyla anılan Van Kirk'in ölümünü CNN Televizyonu'na konuşan büyük kızı Vicki Triplett doğruladı.

Theodore Van Kirk, bundan 69 yıl önce Hiroşima'yı bombalayan uçakta seyir subayı olarak görev yapıyordu. Hiroşima'nın 350 bin kişilik nüfusunun 70 binden fazlası, ani radyasyonun etkisiyle bombanın atıldığı gün öldü. Bomba, sonraki kuşaklarda binlerce kişinin sakat kalmasına neden oldu.

Theodore Van Kirk, Hiroşima görevi sonrası hislerini soran basın mensupları karşısında suskunluğu yeğledi. Oğlu Tom Van Kirk, CNN'e, "Babam görevinden ötürü herhangi bir üzüntü duymadı" dedi.