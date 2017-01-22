Hindistan’da tren kazası

Hindistan'ın doğusunda meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti. 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan yedisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Hirakand-Express'e ait trenin yedi vagonu ve lokomotifi Andhra Pradesh vilayeti yakınlarındaki Kuneru İstasyonu'nda raylardan çıktı.

22 vagonlu trenin Jagdalpur'dan Bhubaneswar'a gitmekte olduğu kaydedildi. Kaza sonrası civardaki sahil kesiminde tren seferleri iptal oldu.

Kazanın nedeni bilinmiyor. Bazı yetkililer, fren sisteminde bir hata meydana gelmiş olabileceğini ya da makinist hatasından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları duruyor

Bölgesel tren işletmeleri JP Mishra'nın sözcüsü, kaza sırasında vagonlar raylardan çıktığında büyük hasar gördüğü için ölü sayısının fazla olduğunu söyledi.

50 yaralının yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri devrilen vagonların altında kalan insanları kurtarmaya çalışıyor.

Başbakan Narendra Modi, yaptğı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Modi, Demiryolları Bakanlığı'nın durumu incelediğini ve hızlı yardım için çalıştığını söyledi.

Hindistan'da günde 20 milyon kişi tren yolculuğu yapıyor. Sık sık kazalar da meydana geliyor. Yılda 15 bin kişi tren kazalarında ölüyor.

En son kasım ayında yaşanan kazada 146 kişi yaşamını yitirmişti.

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dpa/ape/rtre, BS/MK