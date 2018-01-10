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Dünya

Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Yeni Delhi, 10 Ocak, (DHA)-Hindistan’da Uttar Pradesh ve başkent New Delhi de dahil olmak üzere ülkenin kuzey doğu bölgelerinde meydana gelen soğuk hava dalgası yüzünden en az 187 kişi hayatını kaybetti

10 Ocak 2018 21:44

Yeni Delhi, 10 Ocak, (DHA)-Hindistan’da Uttar Pradesh ve başkent New Delhi de dahil olmak üzere ülkenin kuzey doğu bölgelerinde meydana gelen soğuk hava dalgası yüzünden en az 187 kişi hayatını kaybetti.

Sadece Uttar Pradesh eyaletinde şimdiye kadar kış sezonunda 143 ölüm meydana geldi ve son 24 saat içinde 40 kişi ölü bulundu.

Eyaletteki ölümlerin çoğunluğu Kanpur, Fatehpur, Kannauj, Pilibhit, Moradabad, Sambhal, Amroha, Rampur, Hamirpur, Azamgarh, Ghazipur ve Ballia bölgelerinde gerçekleşti.

Öte yandan Hindistan Meteoroloji İdaresine göre, Cammu ve Keşmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana ve Karadağ\'daki soğuk hava şartlarının sürmesinin beklendiğini bildirerek, soğuk hava dalgasının başkent Yeni Delhi\'de yaşayan 44 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

Kuzey Hindistan\'ın tamamı son birkaç gündür yoğun soğuk hava şartlarından dolayı zor günler yaşıyor. Ülkede ulaşım da olumsuz etkilendi ve birçok eyalette tren seferleri iptal edildi. Kuzey Hindistan\'da bir çok uçuş da ertelendi. Bazı eyaletlerde soğuk hava yüzünden eğitime de ara verildi.

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