"Hindistan varyantı, hastaneye yatış riskini arttırıyor"

Hindistan'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) varyantının hastaneye yatış riskini arttırdığı tespit edildi.

Britanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumu Public Health England (PHE), ilk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının ülkede yaygın olduğunu ve hastaneye giriş olasılığının fazla olduğunu bildirdi.

The Times'ın haberine göre; yetkililer, artan sayılar karşısında insanları dikkatli olmaya çağırdı. Varyant vakaları geçen hafta 5 bin 472 artarak 12 bin 431'e yükseldi ve böylelikle bilinen tüm vakaların yüzde 73'ünü oluşturmuş oldu.

Imperial College London'dan Profesör Neil Ferguson, Delta varyantı olarak da bilinen Hint varyantının, Alpha olarak da bilinen Kent/İngiltere varyantından yüzde 60 daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Ferguson, virüsten dolayı hastanede yatan çoğu hastanın aşı olmadığını eklerken, yetkililerin hala Delta varyantının, aşıların sağladığı bağışıklıktan ne kadar etkilendiğine dair kesin bir veri olmadığını söyledi.

PHE raporu, yaş, etnik köken ve aşı durumu gibi faktörler göz önüne alındığında, Hindistan varyantı için testi pozitif çıkan kişilerin, 14 gün içinde hastaneye yatma riskinin yüzde 161 daha yüksek olduğunu belirtti.

Başka bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech ile aşılanmış kişilerde, Hindistan varyantına karşı antikor seviyelerinin, virüsün varyantsız haline karşı geliştikleri antikorlardan beş kat daha düşük olduğunu gösterdi.

Ancak bulgular, aşının varyanta karşı ne kadar etkili olduğu konusunda kesin bir bilgi vermiyor. Çünkü virüsle savaşmak için ne kadar antikor üretilmesi gerektiği henüz bilinmiyor.