Hindistan Anayasa Mahkemesi kürtajı destekliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Hindistan Anayasa Mahkemesi bugün, eşinin kendisinden izinsiz kürtaj yaptırması sebebiyle mahkemeye başvuran adamın talebini redderek, kürtaj yaptırma haklarının yalnızca kadınlara ait olduğunu söyledi.

Hindistan\'ın başkenti Yeni Delhi\'de yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi, kadınların kürtaj yaptırmak için eşlerinin iznine gerek olmadığını ve kürtaj veya doğum da olsa kararı yalnızca kadınların vermesi gerektiğini söyledi.

Kürtajın \"illegal\" olduğunu iddia eden adam, aynı zamanda eski partnerinin ailesi, abisi ve iki doktorundan tazminat istedi. Punjab ve Haryana Yüksek Mahkemesi, hamileliği sonlandırma kararının yalnızca kadınlara olduğunu belirterek dilekçeyi reddetti.

1994 yılından evlenen çiftin bir sene sonra bir çocukları oldu. Fakat çiftin arasındaki gerginlik sebebiyle aynı yıl kadın ailesinin evine taşındı. Sorunlarını çözmek için 2002 Kasımda tekrar birlikte yaşamaya başlayan çiftin gerginliği, 2003 Ocak ayında kadının tekrar hamile kalmasıyla arttı.

Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Dipak Misra, Yargıç A.M. Khanwilkar ve D.Y. Chandrachud Yüksek Mahkeme\'nin kararını destekledi ve \"Kadın ve eşi arasındaki gergin ilişki göz önüne alındığında, kadının kürtaj yaptırması doğru bir karar. Yasal pozisyona bakıldığında ise, Hamileliği Sonlandırma Hareketi (Medical Termination of Pregnancy Act) kuralları altında, bir kadının kürtaj yaptırmak için eşinin iznine veya rızasına ihtiyacı yok\" dedi.

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