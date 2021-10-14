Hıncal Uluç: Burak, Mustafa Kemal'in istediği "sporcu" tarifindeki zekâya ve çevikliğe sahip ama ne yazık ki "ahlaklı" değil

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Burak Yılmaz'ın Letonya maçı performansı için "Sahaya futbol oynamak değil, sahtekârlıklarını hakeme yutturmak için çıkmıştı sanki" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın milli takım kaptanlığına layık olmadığını belirten Uluç, "Burak, Mustafa Kemal'in istediği 'sporcu' tarifindeki zekâya ve çevikliğe sahip ama ne yazık ki 'ahlaklı' değil" diye yazdı.

A Milli Takım'ın Letonya'yı son dakikalarda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giyen Burak Yılmaz'ın performansını eleştiren Uluç, "Alman Hoca Kuntz'un o Burak'a 90 dakika nasıl tahammül ettiğini soran biri çıktı galiba skorcu medyamızda. Burak takımın en kötü, en etkisizlerinden biriydi. Ama asıl fenası. Türk Milli Takımı kaptanlığına layık değildi. Sahaya futbol oynamak değil, sahtekârlıklarını hakeme yutturmak için çıkmıştı sanki" dedi.

Burak'ın hakemi aldatmaya çalışarak oynadığını yazan Uluç, şunları kaydetti:

"Gerçek bir hakem, onun bu sahtekârlıklarına 2 sarı kartı on defa çıkarırdı. İsveçli hakem göz yumdu da oyunda kaldı, sadece Kuntz tahammül ettiği için değil. Penaltı VAR'dan geldi. İsveçli hakem, Burak'ın düşmelerini yutmaması gerektiğine inanmıştı çünkü. VAR davet etti. İsveçli ile biz de baktık ekrana. Penaltı penaltıydı. Karar doğruydu. Ama bir şey dikkatli gözlerden kaçmadı. Burak o penaltıyı almak için oynamıştı o pozisyonu. Topu değil, penaltıyı almak için. Ve bu defa başarmıştı. Ben bu kadar sahtekârlığa başvuran, topla değil hakemle oynayan birinin Türk gençlerine rol model olmasını hazmedemiyorum. Burak, Mustafa Kemal'in istediği 'sporcu' tarifindeki zekâya ve çevikliğe sahip. Ama ne yazık ki 'ahlaklı' değil. Sportmen değil yani. O zaman hem de Türk Milli Takım Kaptanı olmaya hakkı var mı? Burak kardeşim! Ya kendine geleceksin. Ya da birileri seni yola getirecek!"

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