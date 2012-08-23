1 Eylül'de balık avcılığı yeni kurallarla başlıyor

1 Eylül'de balıkçılar "Vira-Bismillah" diyecek, av sezonu başlayacak. Yeni sezona sayılı gün kala, Bakanlık balık avcılığına yönelik yeni kurallar getiriyor. Balık boylarında yasağın ölçüsü artıyor. Artık 25 santimden kısa levrek avlanamayacak. Bazı yerlerde gırgırla avlanma da yasaklanıyor.

Balık sezonu, balık popülasyonu düşünülerek hazırlanmış yeni kurallarla açılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak yeni balık sezonu öncesinde, avlanmayla ilgili yeni düzenlemeleri içeren tebliğ hazırladı.

Balık avında, boy yasağı sınırı biraz daha uzadı, 45 santimden küçük kalkan, 25 santimden kısa levrek, 35 santimden kısa sinarit avlanamayacak. Ve satılamayacak.

Balıkçılar da, tezgahlarını yeni kurallara göre doldurmaya hazırlanırken, yasak ve sınırlamaları genelde destekliyor:

"Kalkan artık yok, tezgahta resmi var. Yasakları destekliyoruz. Gelecek nesillleri düşünüyoruz."

Evine balık götürmek için tezgah başına gelen tüketici de, balık neslini korumaya yönelik yeni kurallara olumlu bakıyor.

Yeni balık sezonuna ilişkin düzenlemeler bu kadarla da sınırlı değil. Üreme zamanlarına göre, bazı balıklar için yasak dönemleri değişti. Kalkan 15 Nisan-15 Haziran, dil balığı 1 Ocak-1 Şubat arasında avlanamayacak.

Ayrıca, İzmit Körfezi, Adalar civarı ve Büyükçekmece koyunda bazı alanlar gırgır avcılığına kapatılıyor. Marmara Denizi'nde Manyat ve Algarna ağları ile gece yapılan avcılık da yasaklanıyor.

İşte bu noktada, yüksek teknolojiyle ve gırgırla avlanan balıkçıların bir kısmı yeni kuralları desteklerken, bazıları durumdan pek hoşnut değil.

Balık sezonuna yönelik, önümüzdeki 4 yılı kapsayan kararlarla ilgili bakanlık tebliğ taslağı şimdi Başbakanlık'ta. Ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.