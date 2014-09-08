Heyecan yaratan keşif



Üzerlerinde uzun tunik bulunan iki kadın figürü, Yunanistan'da şu ana dek bulunan en büyük antik mezarı koruyor. İki kadın heykeli, Büyük İskender (MÖ 356-323) dönemine ait en önemli keşif olarak nitelendiriliyor.

İki heykel, Selanik'in 100 kilometre uzaklıkta bulunan en büyük antik mezarın bir parçası. Arkeologlar, 2012 yılından beri bölgede kazı yapıyordu.

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Heykellerin bulunduğu ikinci girişin yapısı önemli bir keşif ve bunun çok büyük öneme sahip bir tarihi yapı olduğu görüşünü destekliyor “ denildi.

Omuzlarını kaplayan kıvırcık saçlarla heykellerin ağustos ayında bulunan bir mezar girişindeki iki Sfenks ile aynı tarzda yapıldıkları belirtildi. Ancak Sfenkslerin başları kayıptı.

Mezarın içinin el değmemiş olduğu düşünülüyor ve mezarın yapısı içinde önemli bir yöneticinin gömülü olduğunu işaret ediyor. Ancak uzmanlar içeride Büyük İskender'in gömülü olmasına pek ihtimal vermiyor.

Büyük İskender, 32 yaşında Babil'de ölmüş ve mezarı bulunamamıştı.