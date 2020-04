Her altı çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı "Çocuklara Karşı Savaş" başlıklı rapora göre dünyada her altı çocuktan biri savaş ve çatışma bölgelerinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında dünya genelinde toplam 415 milyon çocuğun savaş ve çatışmalardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekildi. Kuruluşun 2017 raporunda her beş çocuktan biri, yani toplam 420 milyon çocuğun bu durumda olduğu bildirilmişti. 2017'ye göre 2018'de savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısındaki hafif gerilemeye rağmen 2010 yılıyla kıyaslandığında yüzde 37'lik artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Raporda 2018 yılında çocuklar için en tehlikeli 10 ülke Afganistan, Kongo, Irak, Yemen, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak sıralandı. Rapora göre Afrika'da her dört çocuktan biri kriz bölgesinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında kriz bölgelerinde 12 bin 125 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı ve bunun 2017 yılına göre yüzde 13’lük bir artışa işaret ettiği belirtildi. Militan grupların 2 bin 500 çocuğu kaçırdığı ve bu çocukların yüzde 80'inin erkek olduğu kaydedildi. Öldürülen ya da sakat bırakılan çocukların yüzde 44'ünün erkek yüzde 17'isinin kız olduğu aktarıldı. Geri kalan yüzde 39'unun cinsiyetiyle ilgili veri bulunmadığı kaydedildi. Cinsel şiddet vakaları Kız çocuklarının daha fazla tecavüze uğradığı ve çocuklarla evlenmeye zorlandığı belirtildi. Cinsel şiddet vakalarının yüzde 87’isinin kız çocuklarına yönelik olduğu tespit edildi. 2018 yılında 7 bin çocuğun, 2005 ve 2018 yılları arasında ise 65 bin çocuğun savaş bölgelerinde çocuk asker olarak zorla çatışmalara sokulduğu da kaydedildi. Save The Children kuruluşunun raporu yarın başlayacak Münih Güvenlik Konfaransı vesilesi ile hazırladığı belirtildi. Kuruluş çocukların insani yardıma ulaşımının engellenmesini eleştiriyor. Save The Children direktörü Susanna Krüger "Hükümetler ve savaşan taraflar uluslararası normları ve standardları devam ettirmek için eyleme geçmez ve suç işleyenlerden hesap sormazsa çocukların hayatı anlamsızca yok edilmeye devam edecek” dedi. Raporda "Dünya çocuklara karşı aşırı şiddetin durmadan artmasını izlemekle yetiniyor” denildi. Dünya genelinde çocukların durumunun düzelmesi için Münih Güvenlik Konferasındaki ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği belirtildi.