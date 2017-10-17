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Ekonomi

Hepsiburada’dan eski telefon değerinde hediye çeki

İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Cep telefonunu yenilemek isteyenlere pratik bir çözüm sunan Hepsiburada, eski telefonu değerinde alıyor, karşılığında yeni cep telefonu alışverişinde kullanılmak üzere hediye çeki veriyor

17 Ekim 2017 19:22

İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Cep telefonunu yenilemek isteyenlere pratik bir çözüm sunan Hepsiburada, eski telefonu değerinde alıyor, karşılığında yeni cep telefonu alışverişinde kullanılmak üzere hediye çeki veriyor.
Hepsiburada bir ilke imza atarak; Android ve iOS tabanlı cep telefonlarında geçerli olan ‘Eskiyi getir, yeniyi götür’ uygulamasıyla cep telefonunu değiştirmek isteyenlere bir fırsat sunuyor.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin hepsiburada’da satmak istedikleri telefonun markasını ve modelini girerek otomatik hesaplayıcının yönelttiği soruları cevaplamaları ve özel olarak geliştirilen hesaplayıcı tarafından telefonun ikinci el satış değerinin belirlenmesinden sonra kendilerine verilen kargo numarasıyla telefonu ücretsiz olarak ikinci el telefon merkezine göndermeleri gerekiyor.
Satılacak cep telefonları kamera önünde açılarak mevcut durumu tespit ediliyor ve gerçek satış değeri belirlenecek. Süreç hakkında cep telefonu sahibine anlık bilgi verilecek, satıcı kendisine önerilen satış değerini kabul ederse satış işlemi gerçekleşecek. ,
Hepsiburada, 2. el telefonun satış fiyatı değerindeki hediye çekini en geç 3 iş günü içinde kullanıcının adına tanımlayacak. Yeni bir cep telefonu satın almak isteyen kişi, bu hediye çekini ister tek başına isterse elindeki diğer hediye çekleri ile birleştirerek hepsiburada’dan istediği bir zamanda yapacağı alışverişte kullanabilecek. Hepsiburada, cep telefonunu değiştirmeyi düşünenlere aynı zamanda dilediği zaman alışveriş yapma ve istediği yeni modeli bekleme özgürlüğü sunacak.
Hepsiburada’nın yeni uygulamasından şu an için Apple, Samsung, LG, Sony, HTC ve General Mobile marka telefon sahipleri ve Hepsiburada’da aktif hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek.

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