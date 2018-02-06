T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hepsiburada Gist18'de “oyuncularla” buluştu

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Oyunun her türünü kucaklayan “oyun” fuarı Gist18’de Zocco's Oyun Merkezi-Zoccoshop ile birlikte yer alan Hepsiburada, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı

06 Şubat 2018 17:23

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Oyunun her türünü kucaklayan “oyun” fuarı Gist18’de Zocco\'s Oyun Merkezi-Zoccoshop ile birlikte yer alan Hepsiburada, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Şimdiye dek üç kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformu olan Hepsiburada, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Gist18\'de Zocco\'s Oyun Merkezi-Zoccoshop ile birlikte yer aldı.
Oyuncu PC ve aksesuarlarında indirim
Zoccoshop standında dört gün boyunca yer alan Hepsiburada, 1000 şanslı kişiye oyun bilgisayarları ve aksesuarlarında geçerli indirim çeki dağıttı. Gist18’de etkinlikleri bununla sınırlı kalmayan Hepsiburada, gerçekleştirdiği Hepsiburada Oyun Turnuvası ile ilgi çekti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAOyununGist18de Zocco Oyun MerkeziZoccoshopHepsiburadaTürkiyeninDoğu Avrupa AfrikaOrta DoğununGist18 Zocco Oyun MerkeziZoccoshopOyuncu PCGist18deHepsiburada Oyun TurnuvasıFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24