"Hepimiz birer vampiriz"

Alan İstanbul'un yapımcılığında gerçekleşen İsmet Doğan'ın "Fragments" isimli enstalasyonu 14 Nisan akşamı Yeşilçam Sineması'nda açıldı. Doğan popüler kültür ürünlerini, özellikle korku sinemasının en bilindik temalarını dönüştürerek bizim yeniden okumamızı istiyor. Sinematografik atmosfer içinde kurguladığı kendini başrole koyduğu videoları, sinema afişlerini yeniden boyayarak, onları dönüştürerek oluşturduğu çalışmaları, aynalar kullanarak çevrenin ve bizim de içine yansıdığımız triptikleri ile bu imgeleri yeniden gözümüzün önüne sürüyor. Bu dönüştürülmüş tekinsiz imgelerle karşı karşıya kalan izleyiciler kendi arzularını, imgenin kendisi için anlamını ve olayları algılayışlarını sorgulamak zorunda kalıyor.

İsmet Doğan'ın "Fragments" isimli enstalasyonu 20 Nisan'a kadar 14:00 ile 21:00 saatleri arasında gezilebilir.



