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'Hem eşim, hem kızım olursun' sözüne istismar değil, taciz davası!

Antalya'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisine 'Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun' diyen öğretmen hakkında istenen ceza da 22.5 yıldan 12 yıla düştü

21 Şubat 2015 14:28

Antalya'da kopya çekerken yakalanan 17 yaşındaki kız öğrencisi E.T.'yi, "Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun" diyerek taciz etmekle suçlanan öğretmen 47 yaşındaki M.S., temas olmadığı gerekçesiyle ağır ceza yerine asliye cezada yargılanacak. M.S. hakkında istenen ceza da 22.5 yıldan 12 yıla düştü.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde geçen yılın Aralık ayı başlarında 11'inci sınıfların geometri dersinin yazılı sınavında 4'ü kız 5 öğrenci kopya çekerken yakalandı. Öğrencilerin cep telefonuyla sorunun fotoğrafını çekip dışardaki arkadaşlarına internet yoluyla gönderdikten sonra, yanıtlanmış halinin yeniden fotoğraf olarak geldiğinin belirlenmesi üzerine disiplin süreci başlatıldı. 

Mehmet Çınar'ın DHA'da yer alan haberine göre, disiplin öncesi süreçte öğrencilerle görüşen rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni M.S.'nin, kız öğrencilerden E.T.'yi odasına çağırarak tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında valiliğin de onayıyla öğretmen M.S. görevinden alındı. Okulun disiplin kurulu ise kopya çektikleri için E.T. dahil, kopya olayına karışan bazı öğrencilere 3'er gün okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Erkek öğrencinin ise okulla ilişiği kesildi.

Savcılığın tamamlanan soruşturması sonunda iddianame hazırlandı. Öğretmen M.S.'nin 'cinsel istismar' suçlamasıyla 12 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanması talep edildi. Ağır ceza mahkemesi ise taciz olayında elle dokunma, temas olmadığı, sözle 'cinsel taciz' olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, savcılık tarafından gönderilen dosyayı asliye ceza mahkemesine gönderdi. Öğretmen M.S. bu kapsamda 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.

 

Dosyadaki iddialar

 

Mahkemeye sunulan dosyada, öğretmenin, odasına çağırdığı kız öğrenciye arkadaşlık ve ilişki teklif ettiği, teklifini kabul ederse disiplin cezası almayacağı, okuldan atılmayacağı ve en hafif cezayla kurtulabileceği, reddederse disiplin kuruluna sevk edeceği yönünde iddialar yer alıyor. 

Öğrencinin ise bu sözlerin ne anlama geldiği ve sonrasında ne olacağını sorduğu belirtilen dosyada, öğretmenin "Senin cezan okuldan atılmak, ama ben senin cezanı hafifleteceğim. Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun" gibi ifadeler kullandığı, okul dışında ve otelde buluşma tekliflerinde bulunduğu öne sürülüyor. 

Rehber öğretmen M.S.'nin yaklaşık 10 gün boyunca E.T.'yi odasına çağırdığı, genç kızın cep telefonuyla toplam 1.5 saatlik görüşmeyi kayda aldığı da savcılık iddianamesi eklerinde delil olarak sunuldu. 

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