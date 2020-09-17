"Helal değiliz" diyen Nutella özür diledi

Twitter'dan bir kullanıcının sorusuna "Helal değiliz" diye yanıt veren Nutella, daha sonra helal tüketim uygun olduklarını ifade ederek özür diledi.

İtalya merkezli çikolata üreticisi Nutella, Twitter'dan ürünlerinin helal sertifikalı olup olmadığını soran bir tüketiciye "Helal değiliz" diye yanıt verdi. Twitter'da hem Dünya hem de Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına giren Nutella, bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulundu ve özür diledi.

Nutella'nın yaptığı ikinci paylaşımda, "Nutella üreten tesisleriDünya çapında satılan tüm Nutella'lar helal tüketime uygundur. n yüzde 90'dan fazlası halihazırda helal sertifikasına sahiptir. Geri kalan fabrikalar için ise sertifikalandırma süreci devam etmektedir. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verildi.