HDP'li vekiller iki dönem kuralına takıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir milletvekili listesi de netleşti. 24 Haziran seçimleri için oluşturulan listede, İzmir milletvekillerinden Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan, partinin iki dönem kuralına takıldıkları için yer almadı. Listenin ilk sıralarına HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Pekgözegü ile ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni yazıldı.

HDP, 24 Haziran genel seçimleri için milletvekili aday listesini netleştirdi. İzmir\'de 1\'inci bölgede listenin başında HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Pekgözegü yer aldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni ise İzmir 2\'nci bölge 1\'inci sıradan aday gösterildi. HDP İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ile 2015 yılı erken seçim öncesi hükümet kurma sürecinde kısa süreliğine Kalkınma Bakanlığı görevinde bulunan HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, partinin 2 dönem kuralına takıldı. Aday gösterilmeyen Kürkçü, iki dönem kuralının bazı istisnalar hariç tüm partililer için geçerli olduğunu açıkladı. 26\'ncı dönem başlarken sonucun böyle olacağını öngördüklerini söyleyen Kürkçü, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde temsil tek siyaset makamı değil Türkiye\'de. Belki düzen partileri için böyle olabilir ama bizim için siyaseti, her yerde ve her zaman yapmak mümkün. Benim için örgütlü siyaset, halk arasında siyaset, sosyalizm için mücadele, Meclis\'i halk iradesi ile kuşatma mücadelesi devam ediyor. Bu açıdan da siyaset tarzımızda bir değişiklik yok. Sadece siyaset zemininde bir değişiklik var\" diye konuştu.

HDP\'NİN İZMİR 1\'İNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI;

Serpil Kemalbay Pekgözegü

Nurettin Turgay

Yalçın Yanık

Rahime Turan

Hüseyin Çağlar



HDP\'NİN İZMİR 2\'NCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI;

Murat Çepni

İdil Uğurlu

Ayşe Yılmaz

Mehmet Aker

Cemile Aydın



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