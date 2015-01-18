HDP'den Hrant Dink yürüyüşü

HDP Şişli İlçe Örgütü, 8 yıl önce 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i anmak için yürüyüş yaptı. Ergenekon Caddesi'nin isminin Hrant Dink Caddesi olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatan grup, tabelanın üzerine "Hrant Dink Caddesi" yazılı etiket yapıştırdı.

Caddelerin isimleri değiştirildi



“Hrant'la, soykırımla yüzleşin" yazılı pankart açan yaklaşık 50 kişilik grup, “Kürt, Türk, Ermeni / Yaşasın halkların kardeşliği", “Faşizme inat / Kardeşimsin Hrant", “Hepimiz Hrant'ız / Hepimiz Ermeniyiz" sloganları atarak, Kurtuluş Caddesi'nden Ergenekon Caddesi'ne geçip cadde boyunca yürüdü.

Grup, yürüyüş sırasında, tabelaların üzerine etiket yapıştırarak, Kurtuluş Caddesi'nin ismini "Tatavla Caddesi", Bay Sungur Sokak'ın ismini "Konstantin Sokağı", Ergenekon Caddesi'nin ismini de "Hrant Dink Caddesi" olarak değiştirdi.

‘Davanın takipçisi olacağız’

HDP Şişli İlçe Örgütü adına basın açıklaması yapan İlçe Eşbaşkanı Xunav Altun, Hrant Dink'in ölümünün 8. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Hrant'ı Şişli'de düştüğü o kaldırımdan kaldırmak için, 8 yıldır unutturmayacağız veadalet arayışımızı devam ettiriyoruz. Geride bıraktığımız 8 yıl, Hrant Dink cinayetinin örtülmesinin, delillerin karartılmasının, katillerin korunup kollanmasının, devlet içindeki cinayet sorumlularının gizlenmesinin, mahkemeadına müsamere yapılmasının yılları oldu. Bu davanın iktidar çekişmelerinde koz olarak kullanılmasına izin vermeyecek, gerçek adalet tesis edilene ve tüm sorumlular yargılanana kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

‘19 Aralık'ta Taksim'den Agos'un önüne yürüyoruz’



Kurtuluş'taki sokak isimlerinin "ırkçı" isimlerden oluştuğunu savunan Altun, “Ergenekon Caddesi'nin isminin Hrant Dink Caddesi olarak değiştirilmesi için başlattığımız ve 24 Nisan'a kadar sürecek olan imza kampanyasını ilanediyoruz. Yaşanan tüm katliamlara zemin hazırlayan, Hrant Dink'i aramızdan alan 100 yıllık inkârın sona ermesinin yolu da yüzleşmekten geçiyor. 19 Ocak'ta, saat 13.30'da Hrant'ı düştüğü kaldırımda unutmamak için, Taksim'den Agos'un önüne yürüyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, Ergenekon Caddesi'nin isminin Hrant Dink Caddesi olarak değiştirilmesi için kampanya başlattı, imza topladı.