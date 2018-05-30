HDP'den Hayko Bağdat'a tepki: Elinde cemaatin megafonu var!

Yazar Hayko Bağdat'ın Ahval'de “Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir” başlığıyla yayımlanan (30 Mayıs 2018) yazısı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. HDP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği gazeteci Ahmet Şık, Bağdat'a yönelik olarak “Gezi direnişleri sırasında polis megafonunu eline alıp saçmaladığında iyi niyetli olduğunu düşünmüştük ama şimdi cemaatin çetesinin megafonu elindeyken aynı şeyi düşünmüyoruz. Şöhret budalalığı da saçmalamaya yol açıyor. Mafyalarla mücadele edenlerin aklı da vicdanı da sağlamdır” dedi.

Bağdat ise, Şık'a kişisel Twitter hesabında verdiği yanıtta "Millet yazıya gelen tepkilere bakıyorum elbet. Cuma yazı günüm. Oradan yazacağım cevabımı. Sadece bir şeyi acele çözeceğim. Bana polis diyen Ahmet ile erkenden konuşmam lazım. O buradan yazmış. Ben buna kızgınım. Onunla acildir işimiz. Yazı saatim cuma gecedir" ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de, Bağdat'a tepki gösteren isimler arasında yer aldı. "Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun’ diye boşuna dememişler" diyen Bilgen, sözlerine "En büyük şansımız, Kürtlerin kendilerine akıl vermeye kalkanlardan çok daha öngörülü olması. Muhalefete muhalefet yapmanın anlamsızlığının farkındalar” diye devam etti.

Bağdat, Ahval'de bugün yayımlanan yazısında şunları kaydetmişti:

“Biz HDP’liler şöyle düşünüyoruz; Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz. Bir oyumuzla Muharrem İnce Başkan olacak olsa bile, Muharrem İnce ‘Saray’a çıkınca Kuran çarpsın iki saate serbest bıraktıracağım Başkan’ınızı’ dese de, Demirtaş’ın kendisi bunu bizden talep etse de, Abdullah Bey (Öcalan) soğuk tecrit duvarlarından bizlere fısıldasa da, Nurettin Demirtaş Dağ’dan ricada bulunsa da, Selahattin Demirtaş tutsakken başka bir yapıya koltuk değneği olmayacağız.”