HDP'den 'Ermeni soykırımı' anması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şişli İlçe Örgütü, 1915 olaylarının 100'üncü yılında, sürgüne gönderilen Ermeni aydınlarını anmak için yürüyüş düzenledi. Kurtuluş Son Durak'tan Pangaltı'ya kadar süren yürüyüş boyunca 100 defa çan çalındı.

1915 yılında, 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sürgüne gönderilmek üzere Harbiye Karakolu'nda tutulan ve çoğu hayatını kaybeden Ermeni aydınlarını anmak için düzenlenen etlinlik, saat 19.00'da Kurtuluş Son Durak'ta başladı.

Sürgüne gönderilen Ermeni aydınların fotoğraflarını taşıyan grup, "Soykırımla Yüzleşmeye..." yazılı pankartın arkasında Pangaltı'ya yürüdü. Yürüyüş boyunca, Ermeni ezgileri eşliğinde, yarın dünyadaki tüm Ermeni kiliselerinde çalınacağı gibi 100 defa çan çalındı.

'Ermeniler ve Süryaniler, 1915 yılında büyük bir soykırıma uğradılar'

Yürüyüşün sonunda grup adına basın açıklamasını, HDP Şişli İlçe Yönetim Kurulu üyesi Melis Tantan okudu. Gerçek bir barış için 1915'le yüzleşilmesi ve soykırımın tanınması gerektiğini söyleyen Tantan, "Tam 100 yıl önce, bu topraklar, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birisine tanıklık etti. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan, Anadolu'nun ve bölgenin kadim halklarından Ermeniler ve Süryaniler, 1915 yılında büyük bir soykırıma uğradılar. Yurtlarından sürüldüler, canlarını yitirdiler, malları gasp edildi, binlerce ev, imalathane, kilise ve manastır talan edildi. Gerçek bir barış ve 1915'le gerçek bir yüzleşme için soykırım bir an önce tanınmalıdır. Failler ifşa edilmeli, zararlar tazmin edilmeli, hakikat ve yüzleşme komisyonları kurulmalıdır. Ermenistan'la ekonomik, politik ve diplomatik ilişkiler geliştirilmeli, Türkiye tarafından tek taraflı kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırı koşulsuz açılmalıdır" ifadelerini kullandı.