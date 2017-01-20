HDP: Pervin Buldan’ın göğsüne tekmeyi AKP’li Gökçen Enç attı; şiddetle kınıyoruz!

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis’te yaşanan kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın göğsüne tekme atarak hastaneye kaldırılmasına sebep olan kişinin AKP’li Gökçen Özdoğan Enç olduğunu söyledi.

Adana Miletvekili Meral Danış Beştaş, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu, yaşananların kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Kerestecioğlu’nun açıklaması şöyle:

Az önce Genel Kurul'da vahim bir şiddet olayını yaşadık. Bizler parlamentoda kadın grubu olan tek partiyiz. Kadın dayanışması için kurduğumuz bir gruptur. Hangi kadının başına gelirse gelsin şiddete daha önce de karşı çıktık. Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, demokratik hakkını kullanarak Meclis kürsüsünde kendini kelepçeleyerek bu teklife “hayır” dedi ve bir süre orada durdu. Elinde şişme başlamıştı, tahriş olmaya başlamıştı. Biz de ona yardımcı olmaya çalıştık. Başka kadın milletvekilleri de geldi. Bir süre sonra AKP’li kadın vekilleri, bu eyleme yavaş yavaş müdahale etmek istedi. Ceplerine tornavida koyarak yaklaşma gibi bir yaklaşım gördük. Aylin Hanım da kendisine bir yönelim olacağını hissederek bizleri, tüm kadın vekilleri yanına çağırdı. O sırada sanıyorum makasla müdahaleye Aylin Hanım’ın çığlıkları başladı.

“Meclise köpek giremez” dövizini açarak şiddeti türcülükle gösteri haleni getiren bir kadın vekil Gökçen Enç, elini kaldırarak tehditte bulundu. Arkasından merdivenlerin üstüne çıkarak Meclis Başkanvekilimizin göğsüne tekme attı. Bu asla kabul etmeyeceğimiz, hiçbir şekilde en ufak bir özürle geçiştirilemeyecek olan bir olaydır şiddettir. Erkek milletvekilleri de yönlendirmeye çalıştı ama bir kadından bunun gelmesi çok daha vahimdir. Ne olursa olsun, şiddete uğrayan kişi hangi partiden olursa olsun bizim için fark etmez; Meclis Başkanvekili Bbuldan değil Ayşenur Bahçekapılı da olabilirdi. Biz burada şiddete karşı tepkimizi göstermek için her zaman kadınlarla dayanışırız.

Şu an Pervin Buldan’ın tansiyonu oldukça yüksek seyrediyor, kendisi hastaneye kaldırıldı. Burcu Çelik yüzüne darbe aldı, saçları koparıldı. Şafak Pavey yere düştü, onun yere düşmesi de asla kabul edilemez bir şeydir. O yerden kaldırılmaya çalışılırken tüm bu darp ve müdahaleler başladı.

Meclis’in geldiği nokta budur. Erkek vekiller tarafından yaşatılan erkek dili, eril şiddet maalesef bugün kadın vekiller tarafından yaşatılmıştır. Özellikle Meclis Başkanvekilimize yönelik bu davranışlar, bu şiddet kabul edilemez. Bu Meclis’te şiddet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bugün yaşananları sadece bir özürle bu tavrı sadece bir özürle geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz.

“Bunlara vurdum elim kirlendi” diyebilen bir kadın vekille karşı karşıyayız. “Köpek giremez” dövizinden sonra Meclis’e şimdi “kadın giremez” döviziyle gelecektir. Şiddetle kınıyoruz.