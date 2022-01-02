HDP'nin Şirinevler'deki basın açıklamasına polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

HDP'nin Bahçelievler ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili Şirinevler'de düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; HDP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri bugün saat 16.00'da Şirinevler meydanında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polisler müdahale ederek HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı darp etti. Çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Polis saldırısına tepki gösteren HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, "Bizim parti binamıza yapılan silahlı saldırıyı demokratik hakkımızı kullanarak bir basın açıklaması ile protesto etmek istedik. Ancak yüzlerce polis ile engellemeye çalıştılar. Bu karanlık zihniyetin korkusudur. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Gözaltı ve silahlı saldırılarla bizi sindiremezler" dedi.