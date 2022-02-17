HDP Milletvekili Bülbül'e "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası onandı

Kemal Bülbül kimdir?

TBMM 27. dönem HDP Antalya milletvekilidir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Adıyaman, Ankara ve Van illerinde öğretmenlik yaptı. Eğit-Sen, Eğitim-Sen ve KESK'i kurucuları arasında yer aldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. HADEP Ankara İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

DTK ne zaman, niçin kuruldu?

Demokratik Toplum Kongresi, 30 Ekim 2007'de Diyarbakır'da kuruldu. İlk eşbaşkanları Yüksel Genç ve Hatip Dicle'ydi. 850 delege 101 kişilik daimi meclisi, 21 kişilik yürütme kurulu olan DTK bünyesinde eş başkanlık divanı, diplomasi, siyasi, ekoloji, dil, din, kadın, gençlik gibi farklı alanları temsilen 14 komisyon yer alıyordu.

Diyarbakır'da kurulduğunda bölgedeki yüzlerce sivil toplum kuruluşu da DTK'nin içinde temsil edildi.

DTK, ulusal ve uluslararası tanınmış birçok yazar, gazeteci, siyasetçi, AKP'li birçok milletvekilin de katıldığı dilden sağlığa, eğitimden, kültüre onlarca çalıştay, sempozyum düzenledi.

19 Ocak 2012'de DTK'ye dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla yeni anayasa yazılım sürecine katkı sunması amacıyla davetiye gönderildi. Daha sonra bu tarihte DTK'nin polislerce dinlendiği ortaya çıktı.

DTK ayrıca, çözüm sürecinde de fiili olarak yer almış, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin içinde dönemin DTK eş Başkanı Hatip Dicle de görev almıştı.

Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ün eş başkanlık yaptığı döneminde DTK, 11 Temmuz 2011'de Kürt halkı için "Demokratik Özerklik" ilan etmişti.

Selma Irmak ve Hatip Dicle'nin eş başkan olduğu dönemdeyse, 27 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen olağanüstü kongrede DTK "Özyönetim Deklerasyonu" açıklamıştı. Özerklik ilanı ile Tuğluk'un, "Öz Yönetim deklarasyonu" ile Irmak'ın "örgüt yöneticisi" olma suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

DTK eş başkanları dışında da birçok Kürt siyasetçi, yargılandıkları davalarda DTK üyesi ya da yöneticisi olmakla suçlanıp ceza aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu eş başkanları Gültan Kışanak ve Selçuk Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamelerde de DTK yer aldı. Katıldıkları kongre ve çalıştaylar suç olduğu iddia edildi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve açılan davada da Demirtaş, DTK yöneticisi olmakla suçlanıyor.