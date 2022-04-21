HDP'li Paylan: Yurttaşlarımızın konut alma hayallerini bitiren bu politikalara ne zaman son vereceksiniz?

HDP Diyarbakır Garo Paylan, 20 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye’deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara büyük miktarlarda devlet desteği gelmesine ilişkin olarak, "Yurttaşlarımızın konut alma hayallerini bitiren bu politikalara ne zaman son vereceksiniz?" diye sordu.

Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Paylan önergesinde şunları kaydetti:

"20 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye’deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara büyük miktarlarda devlet desteği gelmiştir. Buna göre; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’deki yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara reklam için 1.8 milyon liraya kadar, fuar ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin liraya kadar, markaların yurtdışında tescili ve korunması için yıllık 600 bin liraya kadar gibi pek çok giderin Ticaret Bakanlığı tarafından bütçeden karşılanacağı taahhüt edilmiştir.

Karar ile, Türkiye’deki gayrimenkulleri pazarlamak üzere yurtdışında işyeri açan emlakçıların; uçak biletinden oteline, kirasından reklamına milyonlarca liralık harcamalarının yurttaşlarımızın vergileriyle karşılanacağı sözü verilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Yurttaşlarımızın vergilerini yurtdışındaki emlakçılara neden aktarıyorsunuz?

2- Yabancılara yapılan teşviklerin konut fiyatlarını şişirdiğinin farkında değil misiniz?

3- Yurttaşlarımızın konut alma hayallerini bitiren bu politikalara ne zaman son vereceksiniz?"