HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer ile polisin ilk diyaloğu: İsmin ne abicim

İzmir’de HDP İl Binasına saldıran ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan Onur Gencer adlı şüphelinin, saldırının ardından polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheli, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" derken, polisin ise "İsmin ne abicim" dediği duyuluyor.
İddiaya göre; Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Onur Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.
“Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim”
Öte yandan Onur Gencer'in saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı.
Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Onur Gencer, “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği duyuluyor.
Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de belirtildi. (İHA)
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