HDP: Asgari ücret ve emekli aylığı 1800 TL'ye çıkarılacak, gençlere her ay 200 TL'lik kart verilecek

HDP’nin seçim bildirgesinde, asgari ücretin 1800 TL’ye çıkarılacağı ve vergiden muaf tutulacağı belirtildi. HDP’nin seçim vaatleri arasında kıdem tazminatı hakkının korunması ve geliştirilmesi de var. Açıklamada, “Emeklilerde en düşük ücret asgari ücretle eşitlenerek 1.800 TL olacak” denildi. CHP de seçim bildirgesinde asgari ücretin 1500 TL olacağını açıklamıştı.

HDP’nin vaatlerinden biri de 15-25 arasındaki gençlere verilecek “Yaşam Kartı” projesi:

15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşımdesteği sağlayacak, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasını hayata geçireceğiz. Gençler, ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak.

HDP’nin “ortak yaşam bildirgesi”nin ilgili kısım şöyle:

Asgari ücret ilk etapta net 1.800 TL’ye çıkarılacak ve vergiden muaf tutulacak.

Asgari ücret hükümet ve işverenlerin temsilci sayısı kadar işçi temsilcilerinden oluşan bir kurulda ve toplu pazarlıkla belirlenecek.

Yıllık ücretli izin hakkı konusunda Avrupa Sosyal Şartı’na konulan çekince kaldırılacak, işçilere yıllık en az bir ay ücretli izin hakkı tanınacak.

Kıdem tazminatı hakkı korunacak ve geliştirilecek.

Kıdem tazminatı hakkından bütün işçilerin faydalanması sağlanacak, kıdem tazminatı almayı zorlaştıran hükümler yerine kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilecek.

Kıdem tazminatının fona devredilmesine ya da 30 gün karşılığı sürenin düşürülmesine izin verilmeyecek.

İşyeri kapanan, işverenleri kaçan ya da iflas eden şirketler nedeniyle, işçilerin mağdur olması engellenecek, kıdem tazminatını alamayan işçilerin alacakları hazine güvencesine alınacak.

Emekli maaşına zam

Emeklilerde en düşük ücret asgari ücretle eşitlenerek 1.800 TL olacak.

Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkarılacak ve ücret eşitsizliği giderilecek.

Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılacak, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak.

Emeklileden hastane katkı payı alınmayacak.

Hizmet akdiyle çalışanların esas kazançları üzerinden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerine son verilecek, kesilen prim maaşlara eklenecek.

Bireysel özel sigortaya yönelik katkı payı uygulamasına son verilecek, kesintiler maaşlara yansıtılacak.

Emekli olup esnaflık yapanlardan yapılan %15’lik sosyal güvenlik destek primi kesintisine son verilecek. Çalışan emekliden prim kesilmeyecek.

Gençlik yaşam kartı

Gençlerin hayatları üzerinde karar ve denetim sahibi olmaya çalışan iktidar mekanizmalarına, yetişkinlerin gençler adına konuştuğu, onlar için düşündüğü ve tasarladığı politikalar karşısında partimiz, gençlerin özgürleşme isteğini her yerde yükseltecek, eşit ve özgür yurttaşlar olabilmeleri için mücadele edecek.

Tüm gençlik kesimlerinin haklarına kavuşması, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel gelişim gereksinimlerinin nitelikli ve parasız olarak karşılanması bir “gençlik hakkı”dır. Partimiz, bu hakkın hayat bulmasını sağlayacak.

15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşımdesteği sağlayacak, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasını hayata geçireceğiz. Gençler, ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak.

Tüm gençlerin vize ve pasaport işlemlerinin ücretsiz bir şekilde yapılması sağlanacak.

Yaşam alanları betonlaştırılan, belli bir yaşam tarzına zorlanan, varlıklarıyla “tuhaf”’ bulunan gençlerin anadiliyle, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle, inancıyla ve kültürüyle bir arada, özgürce yaşaması önündeki engeller kaldırılacak.

Eşitlikçi, parasız, nitelikli, özgürlükçü, laik ve anadilinde bilimsel eğitimi savunuyoruz. Partimiz, öğrencilerin okul yönetimlerinin karar mekanizmalarında yer almasını sağlayacak.

Eğitimin niteliğini artıracak araç ve gereçler tüm okullara eşit bir biçimde sağlanacak, ders materyalleri çok dilli ve ücretsiz bir şekilde, doğal bir hak olarak öğrencilere ulaştırılacak.