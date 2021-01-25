Hazal Kaya'nın dizideki partneri belli oldu

Oyuncu Hazal Kaya'nın bir dijital platform için çekilecek dizide başrolünü Selahattin Paşalı ile paylaşacağı belirtildi.

Oyuncu ve Yönetmen Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, bir süre oğluna bakmak için projelerine ara vermişti. İçine sinen bir proje olduğunu ve koşullarını ayarlayabilirse de oynamak istediğini söylemişti.

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Emre Şahin’in yapacağı dizinin senaryosunu ise Elif Usman yazacağı bu proje için şan dersleri almaya devam eden Hazal Kaya’nın partneri Selahattin Paşalı olacak.